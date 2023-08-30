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ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья - РИА Новости, 30.08.2023
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12:56 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/frt-1893136335.html
ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья
ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья - РИА Новости, 30.08.2023
ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья
Новгородская область завершила расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:56
2023-08-30T12:56
новгородская область
ильшат шагиахметов
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новгородская область завершила расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). "На сегодняшний день уже 16 субъектов Российской Федерации досрочно выполнили все обязательства по расселению жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В августе к завершившим действующую программу регионам присоединилась Новгородская область. Мы ожидаем, что еще порядка 35 регионов до конца года выполнят эту задачу", – приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова. По его словам, программа позволяет решить целый спектр вопросов - от улучшения жилищных условий граждан до обновления городской застройки и благоустройства. "Ускоренное расселение аварийного жилья – это результат совместной слаженной работы федеральных и региональных структур", – подчеркнул глава фонда. По данным Фонда развития территорий, в Новгородской области с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" из непригодного для проживания жилищного фонда переехали 2345 человек, расселены аварийные дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров. В целом на территории 14 муниципальных образований расселено 139 многоквартирных домов. "Мы досрочно завершили первый этап программы, и теперь у нас есть возможность попасть в следующий. В Новгородской области остались 173 дома, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. Это более 53 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом этапе программы мы переселим 2656 граждан", - приводятся в сообщении ФРТ слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Программа переселения реализуется в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", ее оператором является публично-правовая компания "Фонд развития территорий". В действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. Кроме того, в прошлом году запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. По состоянию на конец августа текущего года в России по новой программе из аварийного жилищного фонда уже переехали 11,6 тысячи граждан. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Президент РФ Владимир Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важнейших задач.
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новгородская область, ильшат шагиахметов, андрей никитин (политик), михаил мишустин
Новгородская область, Ильшат Шагиахметов, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин

ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новгородская область завершила расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
"На сегодняшний день уже 16 субъектов Российской Федерации досрочно выполнили все обязательства по расселению жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В августе к завершившим действующую программу регионам присоединилась Новгородская область. Мы ожидаем, что еще порядка 35 регионов до конца года выполнят эту задачу", – приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.
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По его словам, программа позволяет решить целый спектр вопросов - от улучшения жилищных условий граждан до обновления городской застройки и благоустройства. "Ускоренное расселение аварийного жилья – это результат совместной слаженной работы федеральных и региональных структур", – подчеркнул глава фонда.
По данным Фонда развития территорий, в Новгородской области с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" из непригодного для проживания жилищного фонда переехали 2345 человек, расселены аварийные дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров. В целом на территории 14 муниципальных образований расселено 139 многоквартирных домов.
"Мы досрочно завершили первый этап программы, и теперь у нас есть возможность попасть в следующий. В Новгородской области остались 173 дома, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. Это более 53 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом этапе программы мы переселим 2656 граждан", - приводятся в сообщении ФРТ слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Программа переселения реализуется в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", ее оператором является публично-правовая компания "Фонд развития территорий". В действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года.
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Кроме того, в прошлом году запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. По состоянию на конец августа текущего года в России по новой программе из аварийного жилищного фонда уже переехали 11,6 тысячи граждан.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Президент РФ Владимир Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важнейших задач.
 
Новгородская областьИльшат ШагиахметовАндрей Никитин (политик)Михаил Мишустин
 
 
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