https://ria.ru/20230830/frt-1893136335.html

ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья

ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья - РИА Новости, 30.08.2023

ФРТ: Новгородская область завершила расселение аварийного жилья

Новгородская область завершила расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:56

2023-08-30T12:56

2023-08-30T12:56

новгородская область

ильшат шагиахметов

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Новгородская область завершила расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). "На сегодняшний день уже 16 субъектов Российской Федерации досрочно выполнили все обязательства по расселению жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В августе к завершившим действующую программу регионам присоединилась Новгородская область. Мы ожидаем, что еще порядка 35 регионов до конца года выполнят эту задачу", – приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова. По его словам, программа позволяет решить целый спектр вопросов - от улучшения жилищных условий граждан до обновления городской застройки и благоустройства. "Ускоренное расселение аварийного жилья – это результат совместной слаженной работы федеральных и региональных структур", – подчеркнул глава фонда. По данным Фонда развития территорий, в Новгородской области с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" из непригодного для проживания жилищного фонда переехали 2345 человек, расселены аварийные дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров. В целом на территории 14 муниципальных образований расселено 139 многоквартирных домов. "Мы досрочно завершили первый этап программы, и теперь у нас есть возможность попасть в следующий. В Новгородской области остались 173 дома, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. Это более 53 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом этапе программы мы переселим 2656 граждан", - приводятся в сообщении ФРТ слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Программа переселения реализуется в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", ее оператором является публично-правовая компания "Фонд развития территорий". В действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. Кроме того, в прошлом году запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. По состоянию на конец августа текущего года в России по новой программе из аварийного жилищного фонда уже переехали 11,6 тысячи граждан. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в течение ближайших двух лет в России не должно остаться аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Президент РФ Владимир Путин назвал расселение из аварийного жилья одной из важнейших задач.

https://ria.ru/20230816/zavod-1890338867.html

https://ria.ru/20230812/kampus-1889745041.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, ильшат шагиахметов, андрей никитин (политик), михаил мишустин