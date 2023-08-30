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Франция осудила попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
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13:58 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/frantsiya-1893156708.html
Франция осудила попытку переворота в Габоне
Франция осудила попытку переворота в Габоне - РИА Новости, 30.08.2023
Франция осудила попытку переворота в Габоне
Франция осуждает попытку государственного переворота в Габоне и признает результаты легитимных президентских выборов в стране, заявил официальный представитель... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:58
2023-08-30T13:58
в мире
габон
франция
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Франция осуждает попытку государственного переворота в Габоне и признает результаты легитимных президентских выборов в стране, заявил официальный представитель кабмин Оливье Веран. "Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне, и с большим вниманием следит за развитием ситуации", - заявил Веран на брифинге по итогам заседания совета министров, который транслировал телеканал BFMTV. Он отметил, что Франция "подтверждает свое желание, чтобы результаты выборов, когда они станут известны, уважались". Агентство Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают. В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежника и еще одному удалось бежать. Габон - бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающююся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html
https://ria.ru/20230830/gabon-1893140112.html
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в мире, габон, франция, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Франция, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Франция осудила попытку переворота в Габоне

Франция осудила попытку переворота в Габоне, поддержав итоги выборов

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Франция осуждает попытку государственного переворота в Габоне и признает результаты легитимных президентских выборов в стране, заявил официальный представитель кабмин Оливье Веран.
"Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне, и с большим вниманием следит за развитием ситуации", - заявил Веран на брифинге по итогам заседания совета министров, который транслировал телеканал BFMTV.
Он отметил, что Франция "подтверждает свое желание, чтобы результаты выборов, когда они станут известны, уважались".
Агентство Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают.
Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Президента Габона посадили под домашний арест, сообщают СМИ
Вчера, 13:24
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежника и еще одному удалось бежать.
Габон - бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающююся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Москва обеспокоена ситуацией в Габоне, заявили в МИД
Вчера, 13:10
 
В миреГабонФранцияАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в Габоне
 
 
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