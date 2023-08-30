https://ria.ru/20230830/fosagro-1893062566.html

"ФосАгро" подняла уровень соцзащиты работников в коллективных договорах

"ФосАгро" подняла уровень соцзащиты работников в коллективных договорах - РИА Новости, 30.08.2023

"ФосАгро" подняла уровень соцзащиты работников в коллективных договорах

Группа "ФосАгро" дополнительно подняла уровень социальной защиты работников в новых коллективных договорах, в том числе был расширен перечень мер соцподдержки и РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:55

2023-08-30T08:55

2023-08-30T08:55

фосагро

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа "ФосАгро" дополнительно подняла уровень социальной защиты работников в новых коллективных договорах, в том числе был расширен перечень мер соцподдержки и увеличено финансирование гарантий членам трудовых коллективов, сообщает пресс-служба компании.Предприятия Группы "ФосАгро" подписали новые коллективные договоры до 2026 года. Церемония прошла в формате видеоконференции одновременно на всех предприятиях компании в Кировске, Москве, Череповце, Балакове и Волхове.В пресс-службе отметили, что в новых коллективных договорах, которые сформированы на основе пожеланий работников, расширен перечень льгот и гарантий действующим сотрудникам и ветеранам предприятий, по большинству статей увеличены лимиты по выплатам. В новых редакциях колдоговоров получила продолжение тенденция к их унификации.По словам председателя Ассоциации профсоюзных организаций "Минудобрения", куда входят первичные профсоюзные организации всех предприятий Группы "ФосАгро", Дениса Бродкова, коллективные договоры, по уровню социальных гарантий, традиционно занимают лидирующие позиции как в отрасли в целом, так и в регионах присутствия. Как показывают социологические исследования, удовлетворенность персонала социальным пакетом ежегодно растет.Общий объем финансового обеспечения положений коллективных договоров, включая ДМС, спортивные и культурно-массовые мероприятия, организацию отдыха работников и детского летнего отдыха, оздоровления в корпоративной системе профилакториев, выплат в связи с семейными событиями, помощь родителям первоклассников и многодетным семьям, вырастет на 3%.По данным пресс-службы, наращивание объемов финансирования установленных в колдоговорах положений идет не только в момент принятия новых колдоговоров, но и в рамках действия договорного периода. Например, за три года действия прошлых коллективных договоров финансирование программ охраны труда увеличено на 59% до 1,8 миллиарда рублей, а проектов, нацеленных на укрепление промышленной безопасности – на 108% до 5,6 миллиарда рублей. За тот же период расходы на одного сотрудника в рамках положений коллективного договора выросли на 17%.Председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (Росхимпрофсоюз) Александр Ситнов заявил, что при обсуждении коллективных договоров предприятий "ФосАгро" красной нитью проходила мысль о том, что "эффективная работа компании в целом и благополучие каждого работника взаимосвязаны. А отношения сторон определяют важнейшие принципы социального партнерства – обоюдное доверие, взаимное уважение и стремление к предотвращению конфронтации".Принимавший участие в церемонии подписания колдоговоров генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников поблагодарил профсоюзные организации и всех сотрудников, которые направляли предложения и принимали участие в работе комиссий по составлению новых редакций коллективных договоров."Эти документы защищают не только наших сотрудников, но и членов их семей, детей. Нам удалось расширить перечень льгот и их финансовое наполнение, сохранить и расширить все востребованные работниками программы в сфере медицины и отдыха, нашу льготную корпоративную жилищную программу. Усилена поддержка ветеранских организаций. Ничто нам в дальнейшем не помешает улучшать условия колдоговоров, так что мы не будем останавливаться на достигнутом. Главное, что были подробно изучены инициативы наших работников. Выбрано и учтено в новых редакциях коллективных договоров то, что в наибольшей степени волнует наших работников. Считаю, что наши коллективные договоры - лучшие в отрасли и одни из лучших в стране, их подписание позволяет всем нам с оптимизмом смотреть в будущее", - цитирует пресс-служба слова Рыбникова.За минувшие два года "ФосАгро" проиндексировала зарплату сотрудников на 29%. С учетом параллельных точечных повышений тарифов и зарплат, а также выплаты целевых премий, средняя зарплата увеличится на 50%.В этом году дважды к профессиональным праздникам выплачены премии каждому сотруднику общим объемом в 100 тысяч рублей. Ветеранам производства выплатили совокупно 20 тысяч рублей к профессиональным праздникам. На эти цели было направлено более 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html

https://ria.ru/20230801/minudobreniya-1887688078.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фосагро, россия