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В Приморье эвакуируют жителей из затопленного поселка Барбаш - РИА Новости, 30.08.2023
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05:56 30.08.2023 (обновлено: 10:53 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/evakuatsiya-1893052032.html
В Приморье эвакуируют жителей из затопленного поселка Барбаш
В Приморье эвакуируют жителей из затопленного поселка Барбаш - РИА Новости, 30.08.2023
В Приморье эвакуируют жителей из затопленного поселка Барбаш
Спасатели и волонтеры эвакуируют людей в поселке Барабаш Хасанского района Приморского края, где уровень рек из-за ливней превысил исторические максимумы,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:56
2023-08-30T10:53
хасанский район
владивосток
приморский край
олег кожемяко
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Спасатели и волонтеры эвакуируют людей в поселке Барабаш Хасанского района Приморского края, где уровень рек из-за ливней превысил исторические максимумы, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский район: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском районе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. "В Барабаше идёт эвакуация… Основной удар стихии пришёлся на 03.00 (20.00 мск вторника). Вода в малых речках поднялась, превысив исторические уровни", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале. По его словам, пострадали около 200 подворий. В здании администрации развёрнут пункт временного размещения. Кожемяко также рассказал, что в эвакуации помогают местные волонтёры, которые вместе со спасателями вывозят людей с затопленных улиц. Так, предприниматель Эдуард Холодок на своём погрузчике вывез несколько человек, а когда "утопил" свою технику, пересел на личную лодку и продолжил помогать людям, добавил губернатор. В правительстве Приморья журналистам добавили, что число эвакуированных уточняется, так как районе проблемы со связью. По данным администрации Хасанского района, на утро среды в ПВР в местном клубе находились более 30 взрослых и 25 детей. Развернут дополнительный ПВР в школе. "В зоне подтопления оказалась большая часть села - гарнизон, совхоз, старый поселок", - отмечают власти. В Барабаше проживают свыше 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20230828/primore-1892600897.html
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хасанский район, владивосток, приморский край, олег кожемяко, происшествия
Хасанский район, Владивосток, Приморский край, Олег Кожемяко, Происшествия
В Приморье эвакуируют жителей из затопленного поселка Барбаш

В приморском поселке Барабаш эвакуируют жителей из-за поднятия уровня рек

© МЧС РоссииРабота спасателей по оказании помощи населению подтопленных районов Приморья
Работа спасателей по оказании помощи населению подтопленных районов Приморья
© МЧС России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Спасатели и волонтеры эвакуируют людей в поселке Барабаш Хасанского района Приморского края, где уровень рек из-за ливней превысил исторические максимумы, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни вторые сутки идут во многих районах края, в том числе серьезно затопило Владивосток и туристический Хасанский район: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском районе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено.
"В Барабаше идёт эвакуация… Основной удар стихии пришёлся на 03.00 (20.00 мск вторника). Вода в малых речках поднялась, превысив исторические уровни", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадали около 200 подворий. В здании администрации развёрнут пункт временного размещения.
Кожемяко также рассказал, что в эвакуации помогают местные волонтёры, которые вместе со спасателями вывозят людей с затопленных улиц. Так, предприниматель Эдуард Холодок на своём погрузчике вывез несколько человек, а когда "утопил" свою технику, пересел на личную лодку и продолжил помогать людям, добавил губернатор.
В правительстве Приморья журналистам добавили, что число эвакуированных уточняется, так как районе проблемы со связью.
По данным администрации Хасанского района, на утро среды в ПВР в местном клубе находились более 30 взрослых и 25 детей. Развернут дополнительный ПВР в школе. "В зоне подтопления оказалась большая часть села - гарнизон, совхоз, старый поселок", - отмечают власти.
В Барабаше проживают свыше 2 тысяч человек.
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Хасанский районВладивостокПриморский крайОлег КожемякоПроисшествия
 
 
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