Рейтинг@Mail.ru
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 30.08.2023 (обновлено: 05:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/elektrosnabzhenie-1893049474.html
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.08.2023
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов
Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:53
2023-08-30T05:07
хасанский район
надеждинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877668_0:0:2284:1285_1920x0_80_0_0_334bb9f2fb521fba78823c6aee86915a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании". Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков. "Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья... Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района - ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет. В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.
https://ria.ru/20230830/trassa-1893048644.html
хасанский район
надеждинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877668_256:0:2284:1521_1920x0_80_0_0_8ba4d1b0064d1f95c40ee9bd4eab170e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хасанский район, надеждинский район, происшествия
Хасанский район, Надеждинский район, Происшествия
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов

В Хасанском районе Приморья ливень лишил электроснабжения 15 населенных пунктов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль на дороге во время сильного ливня
Автомобиль на дороге во время сильного ливня - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобиль на дороге во время сильного ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании".
Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков.
"Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья... Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района - ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет.
В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.
Ливень во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы
Вчера, 04:30
 
Хасанский районНадеждинский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала