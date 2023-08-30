https://ria.ru/20230830/elektrosnabzhenie-1893049474.html
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.08.2023
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов
Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:53
2023-08-30T04:53
2023-08-30T05:07
хасанский район
надеждинский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании". Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков. "Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья... Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района - ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет. В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.
https://ria.ru/20230830/trassa-1893048644.html
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хасанский район, надеждинский район, происшествия
Хасанский район, Надеждинский район, Происшествия
В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов
В Хасанском районе Приморья ливень лишил электроснабжения 15 населенных пунктов
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании".
Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков.
"Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья... Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района - ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет.
В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе
, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.
Транспортное сообщение с югом Приморья нарушено из-за обвала трассы