https://ria.ru/20230830/elektrosnabzhenie-1893049474.html

В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов

В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов - РИА Новости, 30.08.2023

В Приморье из-за ливня нарушилось электроснабжение 15 населенных пунктов

Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:53

2023-08-30T04:53

2023-08-30T05:07

хасанский район

надеждинский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Хасанский район Приморского края вечером во вторник и в ночь на среду, привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании". Накануне южный циклон накрыл Приморье в соответствии со штормовым предупреждением. Мощные ливни в Хасанском районе начались во вторник. В соцсетях появились видео с затопленными улицами и дворами в населенных пунктах района, потоки воды на базах отдыха уносили туристические домики. Утром в среду представитель Примгидромета рассказал РИА Новости, что в поселке Барабаш Хасанского района выпало 206 миллиметров осадков за сутки при месячной норме 180 миллиметров, район в целом оказался среди лидеров по объему прошедших осадков. "Непогода стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного Приморья... Электроснабжение частично нарушено в селе Краскино, Славянке, Барабаше (Хасанского района - ред.). Проезд отсутствует к селу Андреевка, поселкам Рисовая падь и Витязь. Утром 30 августа произошло отключение линии электропередачи, питающей село Рязановка и поселок Ромашка, а также зафиксировано отключение в селе Безверхово, поселке Приморский. Также утром из-за отключения подстанции Занадворовка электроснабжение было нарушено в селах Береговое, Рыбачий, Кравцовка, Занадворовка и Нежино", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в Андреевке, Рисовой пади и Витязе полностью отключен свет. В пресс-службе уточнили, что энергетики привезут дизель-генераторные установки для подачи электричества в населенные пункты района. По информации пресс-службы, осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе, где частично без света остались жители поселка Соловей Ключ, поселка Раздольное и села Кипарисово.

https://ria.ru/20230830/trassa-1893048644.html

хасанский район

надеждинский район

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хасанский район, надеждинский район, происшествия