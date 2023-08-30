https://ria.ru/20230830/elektrichestvo-1893158619.html

Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии - РИА Новости, 30.08.2023

Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии

Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии во вторник, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:03

2023-08-30T14:03

2023-08-30T14:03

укрэнерго

польша

румыния

украина

экономика

в мире

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии во вторник, сообщили в телеграм-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". В августе национальная энергетическая компания "Укрэнерго" неоднократно сообщала об импорте и получении аварийной помощи из других стран для покрытия спроса электроэнергии. Помощь была предоставлена в том числе Польшей и Румынией. Наибольший пик потребления электроэнергии был зафиксирован 22 августа. Тогда помощь составила рекордные 2000 МВт в час. "Потребление продолжает бить рекорды. Вчера, 29 августа, в период вечернего максимума спрос на электроэнергию на 0,7% превысил предыдущий рекордный показатель 28 августа. Для покрытия спроса "Укрэнерго " с 14:00 (совпадает с мск) до 22:00 (совпадает с мск) применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 2650 МВт/ч", - говорится в сообщении компании. В "Укрэнерго" добавили, что в среду Украина импортирует электроэнергию из Словакии и Молдавии в часы до начала вечернего максимума. Общий объем 2000 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 490 МВт. Экспорт при этом отсутствует. Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html

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укрэнерго, польша, румыния, украина, экономика, в мире