https://ria.ru/20230830/efimov-1892990283.html

Ефимов: гостиницу по льготной программе откроют в районе Соколиная гора

Ефимов: гостиницу по льготной программе откроют в районе Соколиная гора - РИА Новости, 30.08.2023

Ефимов: гостиницу по льготной программе откроют в районе Соколиная гора

В московском районе Соколиная гора появится гостиница в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заместитель столичного мэра по вопросам... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:10

2023-08-30T14:10

2023-08-30T14:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В московском районе Соколиная гора появится гостиница в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Москва заключила договор об аренде здания, в котором будет расположена гостиница в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Инвестор ООО "Вихрь" перейдет на льготную арендную ставку, как только выполнит все необходимые требования.Гостиничная отрасль является важной частью инфраструктуры туризма, в связи с этим она получает комплексную поддержку от города. Так, для инвесторов, открывающих новые гостиницы, есть возможность льготной аренды недвижимости по цене всего 1 рубль за "квадрат" ежегодно."Москва заключила с победителем торгов договор аренды двухэтажного здания площадью 474,5 кв. м по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Это уже второй договор для открытия гостиницы, который был заключен по льготной программе", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, первый договор по данной программе был подписан Москвой в мае текущего года. В рамках данного документа инвестором запланировано открытие гостиницы в историческом здании 1870 года общей площадью 288 "квадратов". Будущая гостиница будет расположена на улице Зацепа в доме 27.Как отметили в пресс-службе, в минувшем году гостиничный бизнес получил возможность пользоваться программой по льготной аренде недвижимости. Благодаря старту программы с 2022 года бизнесмены могут участвовать в аукционах и получать права на аренду московской недвижимости для последующего размещения в ней гостиниц.Для победителей существует ряд требований: гостиница должна пройти классификацию для получения категории от 3 звезд до 5; номерному фонду необходимо разместиться на не менее, чем 75% общей площади здания. Кроме того, победителю необходимо провести ремонт и восстановление данной недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что арендатору уже передали здание дома 38 по Мироновской улице. На объекте есть два отдельных входа."Кроме того, там есть возможность подключения к водопроводу, канализации, системам отопления и горячего водоснабжения. Объект занимает участок площадью 0,1 га. Срок действия договора составляет 20 лет с возможностью продления", – сказал Гаман.Здание располагается в зоне с хорошей транспортной доступностью: вблизи него располагается станция МЦК "Измайлово", а также станция Арбатско-Покровской линии метрополитена "Партизанская"."Завершение всех необходимых работ по ремонту здания запланировано к февралю-марту следующего года. К этому же сроку мы планируем получить для гостиницы категорию "3 звезды", – добавил учредитель компании-инвестора Никита Шамрин.Ранее Ефимов сообщил, что власти Москвы выделили участок земли мясоперерабатывающему заводу по льготной аренде, там будет построен новый корпус производства. Этот инвестор является 17-м, с которым власти города заключили договор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20230829/vyplata-1892783410.html

https://ria.ru/20230829/efimov-1892782907.html

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк)