https://ria.ru/20230830/dvizhenie-1893286481.html

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД - РИА Новости, 30.08.2023

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:42

2023-08-30T23:42

2023-08-30T23:42

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. "На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Как следует из опубликованного видео ДТП, из-за столкнувшихся машин перекрыты минимум две крайних левых полосы.

https://ria.ru/20230830/dtp-1893179516.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто