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Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД - РИА Новости, 30.08.2023
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23:42 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/dvizhenie-1893286481.html
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД - РИА Новости, 30.08.2023
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:42
2023-08-30T23:42
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. "На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Как следует из опубликованного видео ДТП, из-за столкнувшихся машин перекрыты минимум две крайних левых полосы.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы.
«
"На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.
Как следует из опубликованного видео ДТП, из-за столкнувшихся машин перекрыты минимум две крайних левых полосы.
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