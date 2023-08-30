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Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД - РИА Новости, 30.08.2023
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:42
2023-08-30T23:42
2023-08-30T23:42
происшествия
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авто
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 88-го километра МКАД, движение затруднено, сообщает дептранс Москвы. "На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. Как следует из опубликованного видео ДТП, из-за столкнувшихся машин перекрыты минимум две крайних левых полосы.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД, движение затруднено