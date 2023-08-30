Рейтинг@Mail.ru
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 30.08.2023 (обновлено: 19:44 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/drony-1893245734.html
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества - РИА Новости, 30.08.2023
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества
Во время атаки ударных дронов ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области возле него должны были находиться около 80 детей,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:10
2023-08-30T19:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893253542_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4aecfbd9c8c6c97a191c0efa9440359.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Во время атаки ударных дронов ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области возле него должны были находиться около 80 детей, сообщила корреспонденту РИА Новости директор учреждения Лариса Стельмащук. "Дети возвращались из Крыма после лагерной смены. Буквально считанные, даже не часы (оставались). Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь. Там, насколько я знаю, четыре автобуса должны были прибыть. Порядка, наверное, 60-80 детей", — рассказала она. Удар пришелся как раз туда, где дети должны были высадиться из автобусов. Педагог подтвердила, что если бы они прибыли чуть раньше, то, вероятнее всего, оказались бы под ударом украинских БПЛА."Атаковали наше детское учреждение. Наш любимый Центр детско-юношеского творчества, где находятся кружки различных направлений, в которых занимаются дети. Это дом — для детей, во имя детей, ради детей. Здесь творчество. Ни военного объекта, ни рядом какого-то военного объекта тут не было и быть не может", — подчеркнула Стельмащук.При этом она добавила, что в здании во время атаки находились люди: работники Дома творчества, бухгалтерия, сотрудники Министерства образования, курирующие работу школ в районе.Украинские военные нанесли удар по детскому центру накануне. Местные власти зафиксировали при атаке не менее семи взрывов. Военные, полицейские и водители автобусов спасли детей, колонну экстренно сопроводили в другое место высадки.Из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек. В самом здании загорелся второй этаж.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Директор Дома детского творчества в Каменке-Днепровской об атаке украинских дронов
Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области около него должны были находиться около 80 вернувшихся из Крыма детей, сообщила директор центра Лариса Стельмащук
2023-08-30T19:10
true
PT2M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893253542_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc65b83ed1dc43c2b032dcb7af5333cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества

На Запорожье 80 детей могли попасть под удар при атаке БПЛА на Дом творчества

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Во время атаки ударных дронов ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области возле него должны были находиться около 80 детей, сообщила корреспонденту РИА Новости директор учреждения Лариса Стельмащук.
"Дети возвращались из Крыма после лагерной смены. Буквально считанные, даже не часы (оставались). Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь. Там, насколько я знаю, четыре автобуса должны были прибыть. Порядка, наверное, 60-80 детей", — рассказала она.
Удар пришелся как раз туда, где дети должны были высадиться из автобусов. Педагог подтвердила, что если бы они прибыли чуть раньше, то, вероятнее всего, оказались бы под ударом украинских БПЛА.
"Атаковали наше детское учреждение. Наш любимый Центр детско-юношеского творчества, где находятся кружки различных направлений, в которых занимаются дети. Это дом — для детей, во имя детей, ради детей. Здесь творчество. Ни военного объекта, ни рядом какого-то военного объекта тут не было и быть не может", — подчеркнула Стельмащук.
При этом она добавила, что в здании во время атаки находились люди: работники Дома творчества, бухгалтерия, сотрудники Министерства образования, курирующие работу школ в районе.
Украинские военные нанесли удар по детскому центру накануне. Местные власти зафиксировали при атаке не менее семи взрывов. Военные, полицейские и водители автобусов спасли детей, колонну экстренно сопроводили в другое место высадки.
Из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек. В самом здании загорелся второй этаж.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала