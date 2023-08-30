https://ria.ru/20230830/drony-1893245734.html

На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества

На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества - РИА Новости, 30.08.2023

На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества

Во время атаки ударных дронов ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области возле него должны были находиться около 80 детей,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:10

2023-08-30T19:10

2023-08-30T19:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Во время атаки ударных дронов ВСУ по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области возле него должны были находиться около 80 детей, сообщила корреспонденту РИА Новости директор учреждения Лариса Стельмащук. "Дети возвращались из Крыма после лагерной смены. Буквально считанные, даже не часы (оставались). Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь. Там, насколько я знаю, четыре автобуса должны были прибыть. Порядка, наверное, 60-80 детей", — рассказала она. Удар пришелся как раз туда, где дети должны были высадиться из автобусов. Педагог подтвердила, что если бы они прибыли чуть раньше, то, вероятнее всего, оказались бы под ударом украинских БПЛА."Атаковали наше детское учреждение. Наш любимый Центр детско-юношеского творчества, где находятся кружки различных направлений, в которых занимаются дети. Это дом — для детей, во имя детей, ради детей. Здесь творчество. Ни военного объекта, ни рядом какого-то военного объекта тут не было и быть не может", — подчеркнула Стельмащук.При этом она добавила, что в здании во время атаки находились люди: работники Дома творчества, бухгалтерия, сотрудники Министерства образования, курирующие работу школ в районе.Украинские военные нанесли удар по детскому центру накануне. Местные власти зафиксировали при атаке не менее семи взрывов. Военные, полицейские и водители автобусов спасли детей, колонну экстренно сопроводили в другое место высадки.Из бомбоубежища, расположенного в подвале Дома детского творчества, эвакуировали 27 человек. В самом здании загорелся второй этаж.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Директор Дома детского творчества в Каменке-Днепровской об атаке украинских дронов Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области около него должны были находиться около 80 вернувшихся из Крыма детей, сообщила директор центра Лариса Стельмащук 2023-08-30T19:10 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины