https://ria.ru/20230830/dron-1893212092.html
ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке
ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке
Украинский беспилотник взорвался на территории исправительной колонии в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:02
2023-08-30T17:02
2023-08-30T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался на территории исправительной колонии в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - детонация БПЛА на территории Исправительной колонии №5", - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, детонация украинского дрона в Горловке произошла в 10.30. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке
Представительство ДНР: ВСУ сбросили дрон на исправительную колонию в Горловке