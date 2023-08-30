https://ria.ru/20230830/dron-1893212092.html

ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке

ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ сбросили дрон на территорию исправительной колонии в Горловке

Украинский беспилотник взорвался на территории исправительной колонии в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:02

2023-08-30T17:02

2023-08-30T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник взорвался на территории исправительной колонии в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - детонация БПЛА на территории Исправительной колонии №5", - говорится в сообщении представительства.По данным представительства, детонация украинского дрона в Горловке произошла в 10.30. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк