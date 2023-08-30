https://ria.ru/20230830/donetsk-1893176778.html

ВСУ снова обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ снова обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут с 14.35 выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:58

2023-08-30T14:58

2023-08-30T15:07

в мире

донецк

кировский район

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут с 14.35 выпустили шесть кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 14.30 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893129741.html

https://ria.ru/20230830/obstrel-1893129741.html

донецк

кировский район

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, украина, нато, сцкк