https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html

ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"

ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк" - РИА Новости, 30.08.2023

ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"

Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:01

2023-08-30T14:01

2023-08-30T14:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика