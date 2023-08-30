https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк" - РИА Новости, 30.08.2023
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"
Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc9bbdc7e8ac51e26f03cefaa4fcc582.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc33f24b4e43189ee1a50ada916e6c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"
Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ