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ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк" - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк" - РИА Новости, 30.08.2023
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"
Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк"

Минобороны: ВС России уничтожили штаб оперативно-тактической группы "Донецк" ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР штаб украинской оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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