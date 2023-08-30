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При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 30.08.2023 (обновлено: 13:59 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893153096.html
При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек
При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости, 30.08.2023
При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате обстрела возле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:49
2023-08-30T13:59
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обстрела возле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале."При обстреле Петровского района возле ТЦ "Галактика" на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 года рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 года рождения", - написал Кулемзин.Мэр Донецка добавил, что по улице Рубена Ибаррури получила ранение еще одна женщина 1948 года рождения.Мэр города Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика".Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893132650.html
донецк
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек

При обстреле ВСУ ТЦ "Галактика" в Донецке пострадали шесть мирных жителей

© Фото : Алексей КулемZин / TelegramПоследствия обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
Последствия обстрела ТЦ Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин / Telegram
Последствия обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обстрела возле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"При обстреле Петровского района возле ТЦ "Галактика" на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 года рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка добавил, что по улице Рубена Ибаррури получила ранение еще одна женщина 1948 года рождения.
Мэр города Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика".
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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