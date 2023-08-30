https://ria.ru/20230830/donetsk-1893153096.html

При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек

При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек - РИА Новости, 30.08.2023

При обстреле ВСУ торгового центра в Донецке пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате обстрела возле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:49

2023-08-30T13:49

2023-08-30T13:59

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате обстрела возле ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале."При обстреле Петровского района возле ТЦ "Галактика" на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 года рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 года рождения", - написал Кулемзин.Мэр Донецка добавил, что по улице Рубена Ибаррури получила ранение еще одна женщина 1948 года рождения.Мэр города Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка, по предварительным данным, произошло попадание в крышу ТЦ "Галактика".Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893132650.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)