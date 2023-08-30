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ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893132650.html
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, два из них кассетного типа - по Петровскому району, сообщили в среду в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:38
2023-08-30T12:38
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, два из них кассетного типа - по Петровскому району, сообщили в среду в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении По данным ведомства, за полчаса с 11.00 украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
донецк
украина
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донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку 17 натовских снарядов, включая два кассетных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 17 снарядов калибра 155 миллиметров, два из них кассетного типа - по Петровскому району, сообщили в среду в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении
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По данным ведомства, за полчаса с 11.00 украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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