https://ria.ru/20230830/donetsk-1893084169.html

ВСУ выпустили по Донецку 25 снарядов за 40 минут

ВСУ выпустили по Донецку 25 снарядов за 40 минут - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ выпустили по Донецку 25 снарядов за 40 минут

Украинские войска за 40 минут выпустили двадцать пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, большинство - по Петровскому району, сообщило в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:42

2023-08-30T10:42

2023-08-30T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили двадцать пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, большинство - по Петровскому району, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. С 9.15 до 9.50 еще шесть раз обстреляли указанный район, выпустив 18 таких же снарядов, в 9.50 четыре снаряда были выпущены по Куйбышевскому и Киевскому районам города. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893078129.html

https://ria.ru/20230830/obstrely-1893081146.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, нато