https://ria.ru/20230830/donetsk-1893049081.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за два с половиной часа выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:43

2023-08-30T04:43

2023-08-30T04:43

специальная военная операция на украине

украина

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за два с половиной часа выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 00:15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 00:55 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 01:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 02:25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1892989567.html

украина

донецк

донецкая народная республика

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украина, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика