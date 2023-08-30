https://ria.ru/20230830/dokumenty-1893055279.html

Раскрыты архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Раскрыты архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году - РИА Новости, 30.08.2023

Раскрыты архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Японские жандармы, расстреляв почти два десятка ни в чем не повинных корейцев на Сахалине на фоне наступления Красной армии в августе 1945 года, сожгли их... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:15

2023-08-30T07:15

2023-08-30T07:15

япония

ссср

южно-сахалинск

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Японские жандармы, расстреляв почти два десятка ни в чем не повинных корейцев на Сахалине на фоне наступления Красной армии в августе 1945 года, сожгли их трупы, пытаясь замести следы – об этом говорится в рассекреченных архивных документах, переданных управлением ФСБ по Сахалинской области в местный музейно-мемориальный комплекс "Победа", с которыми ознакомилось РИА Новости. Документы будут представлены на выставке "Реквием", которая откроется в Южно-Сахалинске 2 сентября в канун Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Среди этих материалов – фотокопия протокола допроса некоего Кунимото Тофуку, который советская военная контрразведка провела в Южно-Сахалинске 16 июля 1946 года. Тофуку оказался свидетелем казни корейцев японскими жандармами в поселке Камисикука префектуры Карафуто (ныне село Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области). "Арестованные полицией города Камисикука 18 корейцев были расстреляны,… и сразу же после их расстрела было подожжено помещение полицейского отделения, где находились трупы убитых корейцев", - рассказывал Тофуку. Рядом с шахтерским поселком Камисикукой в августе 1945 года проходили ожесточенные боестолкновения Красной армии против японцев в рамках советской Южно-Сахалинской наступательной операции. В том районе четверо суток держал оборону батальон 179-го стрелкового полка под командованием капитана Леонида Смирных, геройски погибшего 16 августа 1945 года (в память о нем поселок позже переименовали в Леонидово). Японские жандармы, узнавшие об успешном наступлении Красной армии и взбешенные неудачами своих войск, 17 августа 1945 года схватили первых попавшихся под руку 18 корейцев и вывезли их в полицейский участок Камисикуки. Арестованных обвинили якобы в шпионаже в пользу СССР и на следующий день расстреляли без суда и следствия. Факт казни и место этой трагедии долгое время оставались неизвестным. На месте расстрела представители диаспоры сахалинских корейцев в 1992 году установили памятник. На протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства. Одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза, в котором она видела главное препятствие в реализации своих планов. Восьмого августа 1945 года СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Император Хирохито 15 августа в обращении к японской нации объявил о капитуляции. Правительство Японии 2 сентября 1945 года подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны. Ранее РИА Новости публиковало вызвавшие широкий резонанс архивные материалы о бесчеловечных преступлениях японских военных времен Второй мировой войны. В этих документах, в частности, приводились факты разработки японцами бактериологического оружия в рамках подготовки к войне с Советским Союзом и другими странами и о том, как бесчеловечно оно испытывалось на ни в чем не повинных людях – на китайцах и пленных гражданах СССР.

https://ria.ru/20230822/dokumenty-1891414763.html

https://ria.ru/20230622/katyn-1879735507.html

япония

ссср

южно-сахалинск

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япония, ссср, южно-сахалинск