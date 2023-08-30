https://ria.ru/20230830/byudzhet-1893185975.html

Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет

Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет - РИА Новости, 30.08.2023

Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет

Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет с учетом дополнительных поступлений из федеральной казны, а также в связи с перераспределением ранее... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:30

2023-08-30T15:30

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самарские депутаты утвердили поправки в областной бюджет с учетом дополнительных поступлений из федеральной казны, а также в связи с перераспределением ранее зарезервированных средств, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. В пленарном заседании осенней сессии губернской думы принял участие глава региона Дмитрий Азаров, который поблагодарил депутатов за совместную и слаженную работу. "Несмотря на объективные сложности, связанные с влиянием санкций и постоянными попытками давления на нашу экономику, мы уже не в первый раз за год принимаем решения по бюджету, которые способствуют увеличению расходов на социально значимые направления, поддержку людей по самым разным вопросам", - приводит пресс-служба слова губернатора. По итогам сессии деньги вновь будут выделены на ключевые направления социально-экономического развития области. В частности, проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона предполагает увеличение доходов казны за счет поступления налогов на доходы физических лиц более чем на 3,4 миллиарда рублей. Это связано с ростом фонда оплаты труда работников. Кроме того, депутаты предложили учесть поступления из федерального бюджета в общей сумме 2,084 миллиарда в текущем году и 669 миллионов – в бюджете на 2024 год. Так, на расходы в сфере здравоохранения в этом году при корректировке бюджета дополнительно направлено еще более четырех миллиардов рублей. Из них один миллиард – на содержание объектов здравоохранения, капремонт и оснащение медучреждений, в том числе в рамках модернизации первичного звена, на проектирование и строительство новых больниц, поликлиник и ФАПов. Поддержит область и самих медработников: на фонд оплаты их труда выделено еще два миллиарда рублей. Около 280 миллионов рублей пойдут на приобретение вакцин и лекарств. Дополнительные средства в размере 200 миллионов рублей потратят на обеспечение квартирами детей-сирот. По данным пресс-службы, 3,6 тысячи человек уже живут в комфортных условиях, и по плану до конца текущего года жильем будет обеспечено еще 591 человек этой категории. На восстановление прав обманутых дольщиков дополнительно направят 48 миллионов рублей. В сфере ЖКХ на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и зданий дополнительно выделят 71 миллион рублей. Еще 685 миллионов потратят на софинансирование работ в рамках реализации проектов благоустройства. На сохранение объектов культурного наследия область выделила в текущем году 131 миллион рублей.

https://ria.ru/20230824/obrazovanie-1891929832.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров