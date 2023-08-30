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В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:24 30.08.2023 (обновлено: 04:26 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bukhta-1893048327.html
В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА
В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения, отражавшие атаку беспилотников с моря у Севастопольской... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:24
2023-08-30T04:26
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения, отражавшие атаку беспилотников с моря у Севастопольской бухты, закончили работу в акватории, точной информации об уничтоженных целях пока нет.Ранее Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских беспилотников с моря."Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", - написал он в своем телеграм-канале.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА

Губернатор Развожаев: силы ППДО отразили в Севастопольской бухте атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастопольская бухта. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения, отражавшие атаку беспилотников с моря у Севастопольской бухты, закончили работу в акватории, точной информации об уничтоженных целях пока нет.
Ранее Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских беспилотников с моря.
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"Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", - написал он в своем телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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