https://ria.ru/20230830/bukhta-1893048327.html

В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА

В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения, отражавшие атаку беспилотников с моря у Севастопольской... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:24

2023-08-30T04:24

2023-08-30T04:26

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения, отражавшие атаку беспилотников с моря у Севастопольской бухты, закончили работу в акватории, точной информации об уничтоженных целях пока нет.Ранее Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских беспилотников с моря."Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность