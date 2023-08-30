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Волонтеры из Магадана доставили в зону спецоперации 18 бронежилетов
Волонтеры из Магадана доставили в зону спецоперации 18 бронежилетов - РИА Новости, 30.08.2023
Волонтеры из Магадана доставили в зону спецоперации 18 бронежилетов
Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции 18 бронежилетов, сообщает правительство Магаданской области. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:33
2023-08-30T05:33
2023-08-30T05:33
надежные люди
магадан
магаданская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАГАДАН, 30 авг - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону специальной военной операции 18 бронежилетов, сообщает правительство Магаданской области. "Колымские волонтеры СВО передали бойцам-землякам 18 бронежилетов. Современную броню закупили на деньги, которые собрали работники регионального Центра гигиены и эпидемиологии и управления Роспотребнадзора по Магаданской области", - говорится в сообщении. Добавляется, что очередной сбор посылок для военных откроется на базе областной библиотеки имени А. С. Пушкина в Магадане в середине сентября. "На передовую приветы с родной земли добровольцы повезут ближе к концу первого осеннего месяца. Сегодня нашим героям важно понимать, что у них есть надежный тыл. Силы тысяч дальневосточников объединились вокруг поддержки участников спецоперации", - отметило ведомство.
https://ria.ru/20230825/lodki-1892222151.html
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магадан, магаданская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Волонтеры из Магадана доставили в зону спецоперации 18 бронежилетов
Власти Магаданской области сообщили о 18 бронежилетах, отправленных в зону СВО