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Дегтярев: в Хабаровском крае разработают "народный" бренд для продукции - РИА Новости, 30.08.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:33 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/brend-1893109877.html
Дегтярев: в Хабаровском крае разработают "народный" бренд для продукции
Дегтярев: в Хабаровском крае разработают "народный" бренд для продукции - РИА Новости, 30.08.2023
Дегтярев: в Хабаровском крае разработают "народный" бренд для продукции
В Хабаровском крае разработают "народный" бренд для местной продукции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:33
2023-08-30T11:33
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае разработают "народный" бренд для местной продукции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Вопрос создания бренда Хабаровского края был поднят на состоявшемся под председательством главы региона совещании регионального правительства. "Принято решение создать бренд Хабаровского края, который станет знаком качества местной продукции. При этом, я подчеркиваю, очень важно, чтобы сами товары соответствовали стандартам качества и безопасности. Нам надо провести конкурс "Сделано в Хабаровском крае". Разработку и внедрение бренда, а также критериев для его присвоения поручаю министерству сельского хозяйства и продовольствия, минпромторгу и минэкономразвития", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он сообщил также, что попросил подключиться к проекту другие министерства, а также общественные организации и бизнес. В обязательном порядке будет учтено мнение жителей региона: бренд должен быть народным, указал губернатор. Онлайн-голосование пройдет на площадке "Голос27". Дегтярев отметил, что в регионе работают 300 пищевых предприятий, которые выпускают все: от привычных хлебобулочных, мясных и молочных изделий до уникальных сыров, меда, минеральной воды, варенья. "У нас в крае делают даже хамон! Я это узнал две недели назад, когда был на ярмарке выходного дня... Нам есть чем гордиться. И об этом будут говорить по всей стране", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20230809/khabarovsk-1889055952.html
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев

Дегтярев: в Хабаровском крае разработают "народный" бренд для продукции

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. В Хабаровском крае разработают "народный" бренд для местной продукции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Вопрос создания бренда Хабаровского края был поднят на состоявшемся под председательством главы региона совещании регионального правительства.
"Принято решение создать бренд Хабаровского края, который станет знаком качества местной продукции. При этом, я подчеркиваю, очень важно, чтобы сами товары соответствовали стандартам качества и безопасности. Нам надо провести конкурс "Сделано в Хабаровском крае". Разработку и внедрение бренда, а также критериев для его присвоения поручаю министерству сельского хозяйства и продовольствия, минпромторгу и минэкономразвития", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он сообщил также, что попросил подключиться к проекту другие министерства, а также общественные организации и бизнес. В обязательном порядке будет учтено мнение жителей региона: бренд должен быть народным, указал губернатор. Онлайн-голосование пройдет на площадке "Голос27".
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Дегтярев отметил, что в регионе работают 300 пищевых предприятий, которые выпускают все: от привычных хлебобулочных, мясных и молочных изделий до уникальных сыров, меда, минеральной воды, варенья.
"У нас в крае делают даже хамон! Я это узнал две недели назад, когда был на ярмарке выходного дня... Нам есть чем гордиться. И об этом будут говорить по всей стране", - заключил глава региона.
 
Хабаровский крайХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
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