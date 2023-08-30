https://ria.ru/20230830/biznes-1893086363.html
Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора
Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора - РИА Новости, 30.08.2023
Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора
Производство печатных пряников в городе Задонск Липецкой области запустил предприниматель Сергей Путилин, воспользовавшись идеей губернатора Липецкой области... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:47
2023-08-30T10:47
2023-08-30T10:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Производство печатных пряников в городе Задонск Липецкой области запустил предприниматель Сергей Путилин, воспользовавшись идеей губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе правительства. Во время посещения парка чудес "Кудыкина гора" Артамонов увидел на прилавках тульские пряники и отметил, что лучше предлагать гостям местную продукцию. Предприниматель не растерялся, подготовил несколько опытных образцов, провел дегустацию и запустил пряники в массовое производство. В пресс-службе отметили, что сейчас предприятие ежемесячно производит около одной тысячи пряников весом от 400 до 900 граммов с различными начинками. Мощности позволяют расширить производство, и пекари планируют это сделать. Обновится и ассортимент. Сейчас здесь могут сделать пряник с любым рисунком. Печатных досок в пекарне уже 12, скоро будет больше. Эскизы задонцы придумывают сами. В пресс-службе напомнили, что ранее на всероссийском фестивале в Москве "Пряник – визитная карточка России" задонские пряники оценило профессиональное жюри, присудив почетное второе место и вручив медаль. "Когда что-то делается с душой – обязательно все получается и окружающим нравится. Задонцы – молодцы. Они не просто выбрали хорошую нишу – выпуск вкусной сувенирной продукции, но и ратуют за качество и пользу", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230829/festival-1892916293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Производство печатных пряников в городе Задонск Липецкой области запустил предприниматель Сергей Путилин, воспользовавшись идеей губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе правительства.
Во время посещения парка чудес "Кудыкина гора" Артамонов увидел на прилавках тульские пряники и отметил, что лучше предлагать гостям местную продукцию. Предприниматель не растерялся, подготовил несколько опытных образцов, провел дегустацию и запустил пряники в массовое производство.
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В пресс-службе отметили, что сейчас предприятие ежемесячно производит около одной тысячи пряников весом от 400 до 900 граммов с различными начинками. Мощности позволяют расширить производство, и пекари планируют это сделать. Обновится и ассортимент. Сейчас здесь могут сделать пряник с любым рисунком. Печатных досок в пекарне уже 12, скоро будет больше. Эскизы задонцы придумывают сами.
В пресс-службе напомнили, что ранее на всероссийском фестивале в Москве
"Пряник – визитная карточка России" задонские пряники оценило профессиональное жюри, присудив почетное второе место и вручив медаль.
"Когда что-то делается с душой – обязательно все получается и окружающим нравится. Задонцы – молодцы. Они не просто выбрали хорошую нишу – выпуск вкусной сувенирной продукции, но и ратуют за качество и пользу", – сказал Артамонов.