https://ria.ru/20230830/biznes-1893086363.html

Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора

Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора - РИА Новости, 30.08.2023

Липецкий предприниматель создал бизнес по идее губернатора

Производство печатных пряников в городе Задонск Липецкой области запустил предприниматель Сергей Путилин, воспользовавшись идеей губернатора Липецкой области... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:47

2023-08-30T10:47

2023-08-30T10:47

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Производство печатных пряников в городе Задонск Липецкой области запустил предприниматель Сергей Путилин, воспользовавшись идеей губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе правительства. Во время посещения парка чудес "Кудыкина гора" Артамонов увидел на прилавках тульские пряники и отметил, что лучше предлагать гостям местную продукцию. Предприниматель не растерялся, подготовил несколько опытных образцов, провел дегустацию и запустил пряники в массовое производство. В пресс-службе отметили, что сейчас предприятие ежемесячно производит около одной тысячи пряников весом от 400 до 900 граммов с различными начинками. Мощности позволяют расширить производство, и пекари планируют это сделать. Обновится и ассортимент. Сейчас здесь могут сделать пряник с любым рисунком. Печатных досок в пекарне уже 12, скоро будет больше. Эскизы задонцы придумывают сами. В пресс-службе напомнили, что ранее на всероссийском фестивале в Москве "Пряник – визитная карточка России" задонские пряники оценило профессиональное жюри, присудив почетное второе место и вручив медаль. "Когда что-то делается с душой – обязательно все получается и окружающим нравится. Задонцы – молодцы. Они не просто выбрали хорошую нишу – выпуск вкусной сувенирной продукции, но и ратуют за качество и пользу", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230829/festival-1892916293.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов