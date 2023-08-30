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Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума - РИА Новости, 30.08.2023
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19:31 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/bezrabotitsa-1893252656.html
Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума - РИА Новости, 30.08.2023
Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
Уровень безработицы в России в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:31
2023-08-30T19:31
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%, следует из доклада Росстата. "В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне, когда безработица находилась на уровне 3,1%. И если в июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, то в июле - уже 2,276 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 500 тысяч человек имели статус безработных, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2023 года составила 76,3 миллиона человек.
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Наталья Макарова
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума

Росстат: безработица в июле снизилась до исторического минимума в три процента

© РИА Новости / Максим БогодвидГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%, следует из доклада Росстата.
«
"В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне, когда безработица находилась на уровне 3,1%. И если в июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, то в июле - уже 2,276 миллиона человек.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 500 тысяч человек имели статус безработных, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2023 года составила 76,3 миллиона человек.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Названы регионы — лидеры по рынку труда
28 августа, 00:14
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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