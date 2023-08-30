https://ria.ru/20230830/bezrabotitsa-1893252656.html

Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума - РИА Новости, 30.08.2023

Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:31

2023-08-30T19:31

2023-08-30T19:31

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3%, следует из доклада Росстата. "В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в июне, когда безработица находилась на уровне 3,1%. И если в июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, то в июле - уже 2,276 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля в органах службы занятости населения состояли на учете 600 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 500 тысяч человек имели статус безработных, в том числе 400 тысяч человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июле 2023 года составила 76,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20230828/reyting-1892584070.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)