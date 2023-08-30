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В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА
В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:14
2023-08-30T03:14
2023-08-30T03:17
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских беспилотников."В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", - написал он в своем телеграм-канале.
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА
Губернатор Развожаев: силы ППДО отражают в Севастопольской бухте атаки БПЛА