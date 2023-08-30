https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893044835.html

В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА

В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

В районе Севастопольской бухты отражают атаки украинских БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:14

2023-08-30T03:14

2023-08-30T03:17

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки украинских беспилотников."В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев