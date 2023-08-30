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Над Брянском сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 30.08.2023 (обновлено: 02:12 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893042296.html
Над Брянском сбили три украинских БПЛА
Над Брянском сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Над Брянском сбили три украинских БПЛА
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников над Брянском сбиты три дрона, пострадавших нет. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:00
2023-08-30T02:12
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
россия
киев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников над Брянском сбиты три дрона, пострадавших нет.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области."Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html
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брянск, брянская область, александр богомаз, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Киев
Над Брянском сбили три украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: при отражении атаки над Брянском сбили три украинских БПЛА

© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки сбитого БПЛА
Обломки сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки сбитого БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки украинских беспилотников над Брянском сбиты три дрона, пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области.
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"Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал он в своем телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазРоссияКиев
 
 
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