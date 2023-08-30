https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893165427.html

В Орловской области обезвредили украинский беспилотник

В Орловской области обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

В Орловской области обезвредили украинский беспилотник

Система РЭБ обезвредила еще один украинский беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:24

2023-08-30T14:24

2023-08-30T15:01

орловская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Система РЭБ обезвредила еще один украинский беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков."Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят необходимые мероприятия, добавил он.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.Кроме того, в Брянской области с начала суток перехватили шесть беспилотников. Еще один дрон удалось нейтрализовать в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении двух летательных аппаратов в Калужской области и одного — в Рязанской.

https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

орловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, происшествия