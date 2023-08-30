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В Орловской области обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 30.08.2023 (обновлено: 15:01 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893165427.html
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник
Система РЭБ обезвредила еще один украинский беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:24
2023-08-30T15:01
орловская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Система РЭБ обезвредила еще один украинский беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков."Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят необходимые мероприятия, добавил он.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.Кроме того, в Брянской области с начала суток перехватили шесть беспилотников. Еще один дрон удалось нейтрализовать в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении двух летательных аппаратов в Калужской области и одного — в Рязанской.
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Орловской области обезвредили украинский беспилотник

В Орловской области обезвредили украинский беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица"
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Система РЭБ обезвредила еще один украинский беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.
«
"Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят необходимые мероприятия, добавил он.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.
Кроме того, в Брянской области с начала суток перехватили шесть беспилотников. Еще один дрон удалось нейтрализовать в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении двух летательных аппаратов в Калужской области и одного — в Рязанской.
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Упавший беспилотник повредил крышу здания СК в Брянске
Вчера, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьПроисшествия
 
 
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