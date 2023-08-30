https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893122345.html
В Калужской области сбили еще один беспилотник
В Калужской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
В Калужской области сбили еще один беспилотник
ПВО сбила еще один беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:06
2023-08-30T12:06
2023-08-30T12:28
калужская область
происшествия
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. ПВО сбила еще один беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале."Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор.Он также пояснил причины громкого хлопка, который слышали жители Дзержинского района."Это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА. Группа саперов, обследовав опасный груз, приняла решение уничтожить его", - сообщил губернатор.В Минобороны сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области.Позже Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области сбили еще один беспилотник
Шапша: в Калужской области сбили еще один беспилотник, пострадавших нет
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости.
ПВО сбила еще один беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале
.
"Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал губернатор.
Он также пояснил причины громкого хлопка, который слышали жители Дзержинского района.
"Это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА. Группа саперов, обследовав опасный груз, приняла решение уничтожить его", - сообщил губернатор.
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА
В Минобороны сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области.
Позже Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.