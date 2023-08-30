Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 30.08.2023 (обновлено: 05:50 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893051566.html
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:44
2023-08-30T05:50
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
дзержинский район
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523142_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_59b6fe867a2af86932a0f38abbe6dd74.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.Ранее в Минобороны сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области."Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы", - написал Шапша в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. "В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
калужская область
дзержинский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523142_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2fba0a945bb2437bff19343e541f98c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, происшествия, владислав шапша, дзержинский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша, Дзержинский район, Украина
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Глава Калужской области Шапша: БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
Ранее в Минобороны сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области.
"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
Он также уточнил, что в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. "В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавил губернатор.
Военно-транспортный самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
Вчера, 04:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПроисшествияВладислав ШапшаДзержинский районУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала