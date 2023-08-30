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Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:44
2023-08-30T05:44
2023-08-30T05:50
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
владислав шапша
дзержинский район
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.Ранее в Минобороны сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области."Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы", - написал Шапша в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что в Дзержинском районе беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. "В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
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калужская область, происшествия, владислав шапша, дзержинский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша, Дзержинский район, Украина
Губернатор Калужской области рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА
Глава Калужской области Шапша: БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов