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Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 30.08.2023 (обновлено: 02:38 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043391.html
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:33
2023-08-30T02:38
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893042296.html
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калужская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия, Украина
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: в Калужской области ПВО сбила украинский беспилотник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьРоссияУкраина
 
 
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