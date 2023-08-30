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Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:33
2023-08-30T02:33
2023-08-30T02:38
специальная военная операция на украине
калужская область
россия
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".
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калужская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Россия, Украина
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Калужской области ПВО сбила украинский беспилотник
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".