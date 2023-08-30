https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043391.html

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:33

2023-08-30T02:33

2023-08-30T02:38

специальная военная операция на украине

калужская область

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украина

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого августа около 2.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области".

https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893042296.html

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калужская область, россия, украина