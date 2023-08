https://ria.ru/20230830/banki-1892638186.html

Такого Киев не ожидал. Запад нашел способ не платить Украине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной, чтобы их не обвинили в отмывании денег. Даже одной транзакции достаточно для блокировки. Все больше фирм избегают контактов с Киевом. Такая осторожность необходима для четкого "соблюдения антироссийских санкций", оправдываются в финансовых организациях. Как это связано — разбиралось РИА Новости.Дружба дружбой, а деньги врозьГазета Politico опубликовала письмо Британско-украинской торговой палаты (BUCC) и Британско-украинского бизнес-совета министру финансов Великобритании с жалобами на блокировку счетов и отказы в обслуживании сделок.Сопредседатель BUCC Бейт Томс подчеркивает: это осложняет Киеву финансирование армии и усиливает зависимость от иностранной помощи. Особенно достается малому и среднему бизнесу. Но проблемы есть и у крупных компаний.Кредитные организации ссылаются на антироссийские санкции и утверждают, что никаких запретов нет даже для торговли с территориями, неподконтрольными Киеву. Однако транзакции требуют тщательной проверки, а потому занимают больше времени. В письме же отмечается, что банкиры не рады любым переводам, связанным с Украиной. По словам Томса, Лондон расценивает это государство как рисковую юрисдикцию, несмотря на то что в последние годы оно "значительно упрочило верховенство закона и стало надежной опорой в борьбе с российской агрессией в Европе".Особую тревогу вызывает возможное прекращение торговли аграрной продукцией из-за трудностей с обработкой платежей. Это сведет на нет достижения Brexit, уверен сопредседатель BUCC. Основным преимуществом выхода Британии из ЕС, указывает он, было значительное расширение поставок сельхозтоваров с Украины. Эту проблему надо решить как можно быстрее, заключает Томс.Рисковый активМинфин пока не отреагировал. Эксперты считают, что в ведомстве поддерживают политику банков, потому что никто не хочет быть уличенным в махинациях и отмывании денег. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев напоминает, что у Украины давняя репутация "прачечной". По мере осознания Западом невозможности военной победы над Россией Киев превращается в крайне токсичного партнера. "Риски международных расследований перевешивают любую прибыль", — говорит он.Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напоминает, что до сих пор вложения в "оплот демократии" считали хорошей инвестицией. "Думали, что под гнетом санкций в условиях военных действий Россия не выстоит и спонсоры конфликта возместят затраты за наш счет. Не вышло. Теперь их главная забота — минимизировать убытки", — поясняет он.На Западе прекрасно понимали, что Украина не расплатится с долгами. Дело не только в разрушенной экономике. Массовая миграция и военные потери загнали государство в демографическую яму, так что отдавать кредиты будет просто некому, уточняет Разуваев.Поэтому ограничение торговли логично рассматривать как попытку взять под контроль остатки страны. "Это фактически санкции. Так можно контролировать производство и продажи", — добавляет Журавлев. Ссылки на антироссийские запреты — лишь оправдание.Тревожный сигналСреди союзников Украины усиливается недовольство. Согласно опросу The New York Times и Исследовательского института Siena College poll, 37 процентов американцев против дополнительной помощи Киеву. Уровень поддержки в Британии упал до 35 процентов, в Германии он меньше 30, во Франции — 20, сообщает The Economist.Судя по инициативе английских банкиров, ресурсы уже на исходе. Такую же стратегию, по мнению финансистов, применят и США, и ЕС. Не исключено, что основные доноры киевского режима готовят юридическую почву для выхода из рискованного проекта. "Они давно устали платить и ищут способ избежать этого, сохранив контроль. А Украине можно навязать что угодно под флагом борьбы с коррупцией и декриминализации экономики", — отмечает Журавлев.Британская финансовая и юридическая отрасли — признанные мировые лидеры, обладают колоссальной добавленной стоимостью и служат ориентиром для многих стран, подчеркивает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Вот и Республиканская партия США уже потребовала усилить надзор, назначить инспектора для контроля переданных Украине средств, чтобы хоть как-то замедлить их разворовывание.

