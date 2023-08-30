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СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда - РИА Новости, 30.08.2023
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00:55 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/bank-1893039099.html
СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда
СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:55
2023-08-30T00:55
сша
китай
goldman sachs
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при финансировании китайского правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Goldman Sachs использовал фонд, созданный на деньги китайского правительства, для покупки ряда американских и британских компаний, в том числе компаний, занимающихся кибербезопасностью, а также предоставляющих услуги британскому правительству", - пишет издание. По данным источников, знакомых с деятельностью фонда, было заключено семь сделок с привлечением 2,5 миллиардов долларов США прямых инвестиций из партнерского фонда, созданного при участи китайского суверенного фонда China Investment Corporation. Это позволило КНР создать косвенные активы в компаниях, работающих в критически важных отраслях. Отмечается, что сделки включали в себя стартап, отслеживающий глобальные цепочки поставок, консалтинговую компанию, работающую в области облачных вычислений, компанию по тестированию лекарств и производителя систем, используемых для работы систем искусственного интеллекта, беспилотников и аккумуляторов для электромобилей. Издание пишет, что он, по заявлению Goldman Sachs, действительно инвестировал в эти компании, хотя нигде не упоминалось, что сделки хотя бы частично были профинансированы на средства китайского фонда.
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сша, китай, goldman sachs
США, Китай, Goldman Sachs
СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда

FT: банк Goldman Sachs купил ряд компаний Запада на китайские деньги

© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при финансировании китайского правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Goldman Sachs использовал фонд, созданный на деньги китайского правительства, для покупки ряда американских и британских компаний, в том числе компаний, занимающихся кибербезопасностью, а также предоставляющих услуги британскому правительству", - пишет издание.
По данным источников, знакомых с деятельностью фонда, было заключено семь сделок с привлечением 2,5 миллиардов долларов США прямых инвестиций из партнерского фонда, созданного при участи китайского суверенного фонда China Investment Corporation. Это позволило КНР создать косвенные активы в компаниях, работающих в критически важных отраслях.
Отмечается, что сделки включали в себя стартап, отслеживающий глобальные цепочки поставок, консалтинговую компанию, работающую в области облачных вычислений, компанию по тестированию лекарств и производителя систем, используемых для работы систем искусственного интеллекта, беспилотников и аккумуляторов для электромобилей.
Издание пишет, что он, по заявлению Goldman Sachs, действительно инвестировал в эти компании, хотя нигде не упоминалось, что сделки хотя бы частично были профинансированы на средства китайского фонда.
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СШАКитайGoldman Sachs
 
 
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