СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда
FT: банк Goldman Sachs купил ряд компаний Запада на китайские деньги
© AP Photo / Richard Drew, FileВывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США
© AP Photo / Richard Drew, File
Вывеска одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, США . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при финансировании китайского правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
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"Goldman Sachs использовал фонд, созданный на деньги китайского правительства, для покупки ряда американских и британских компаний, в том числе компаний, занимающихся кибербезопасностью, а также предоставляющих услуги британскому правительству", - пишет издание.
По данным источников, знакомых с деятельностью фонда, было заключено семь сделок с привлечением 2,5 миллиардов долларов США прямых инвестиций из партнерского фонда, созданного при участи китайского суверенного фонда China Investment Corporation. Это позволило КНР создать косвенные активы в компаниях, работающих в критически важных отраслях.
Отмечается, что сделки включали в себя стартап, отслеживающий глобальные цепочки поставок, консалтинговую компанию, работающую в области облачных вычислений, компанию по тестированию лекарств и производителя систем, используемых для работы систем искусственного интеллекта, беспилотников и аккумуляторов для электромобилей.
Издание пишет, что он, по заявлению Goldman Sachs, действительно инвестировал в эти компании, хотя нигде не упоминалось, что сделки хотя бы частично были профинансированы на средства китайского фонда.