https://ria.ru/20230830/bank-1893039099.html

СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда

СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: Goldman Sachs приобрел ряд западных компаний за счет китайского фонда

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:55

2023-08-30T00:55

2023-08-30T00:55

сша

китай

goldman sachs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/54/1507635410_0:78:3880:2261_1920x0_80_0_0_94e5eff12e67e21875c5053ded501ae9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при финансировании китайского правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Goldman Sachs использовал фонд, созданный на деньги китайского правительства, для покупки ряда американских и британских компаний, в том числе компаний, занимающихся кибербезопасностью, а также предоставляющих услуги британскому правительству", - пишет издание. По данным источников, знакомых с деятельностью фонда, было заключено семь сделок с привлечением 2,5 миллиардов долларов США прямых инвестиций из партнерского фонда, созданного при участи китайского суверенного фонда China Investment Corporation. Это позволило КНР создать косвенные активы в компаниях, работающих в критически важных отраслях. Отмечается, что сделки включали в себя стартап, отслеживающий глобальные цепочки поставок, консалтинговую компанию, работающую в области облачных вычислений, компанию по тестированию лекарств и производителя систем, используемых для работы систем искусственного интеллекта, беспилотников и аккумуляторов для электромобилей. Издание пишет, что он, по заявлению Goldman Sachs, действительно инвестировал в эти компании, хотя нигде не упоминалось, что сделки хотя бы частично были профинансированы на средства китайского фонда.

https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, goldman sachs