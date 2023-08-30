https://ria.ru/20230830/ataki-1893156587.html
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили девять атак ВСУ в районе Работино и Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 15... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:58
2023-08-30T13:58
2023-08-30T14:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили девять атак ВСУ в районе Работино и Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая 7 гаубиц производства стран НАТО, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ
На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ у Работино и Вербового