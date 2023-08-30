https://ria.ru/20230830/ataki-1893156587.html

На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ

На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

На Запорожском направлении отразили девять атак ВСУ

ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили девять атак ВСУ в районе Работино и Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 15... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:58

2023-08-30T13:58

2023-08-30T14:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили девять атак ВСУ в районе Работино и Вербового, уничтожили до 85 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая 7 гаубиц производства стран НАТО, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230830/ataki-1893137169.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность