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Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 30.08.2023 (обновлено: 00:30 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/artemovsk-1893266108.html
Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов
Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов - РИА Новости, 31.08.2023
Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов
Шесть украинских летчиков погибли на Артемовском направлении, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T20:20
2023-08-31T00:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Шесть украинских летчиков погибли на Артемовском направлении, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита. "Вчера на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", — приводит его слова издание "Страна.ua". Ракита уточнил, что погибшие пилоты были офицерами.Как сообщил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки. По его словам, фланги города все еще представляют собой горячее направление. В частности, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. Тем не менее российские подразделения используют любые возможности для улучшения позиций, подчеркнул Пушилин.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления за июнь — июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов

ВСУ сообщили о гибели шестерых пилотов 18-й бригады авиации под Артемовском

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный медик
Украинский военный медик - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный медик. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Шесть украинских летчиков погибли на Артемовском направлении, сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.
«
"Вчера на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", — приводит его слова издание "Страна.ua".
Ракита уточнил, что погибшие пилоты были офицерами.
Как сообщил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ снизили интенсивность на флангах Артемовска для перегруппировки. По его словам, фланги города все еще представляют собой горячее направление. В частности, в районах Клещеевки и Андреевки противник регулярно предпринимает попытки наступления. Тем не менее российские подразделения используют любые возможности для улучшения позиций, подчеркнул Пушилин.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
По данным Минобороны на 4 августа, ВСУ с начала контрнаступления за июнь — июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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