https://ria.ru/20230830/artemovsk-1893052728.html

Российский десантник рассказал об активной обороне Артемовска

Российский десантник рассказал об активной обороне Артемовска - РИА Новости, 30.08.2023

Российский десантник рассказал об активной обороне Артемовска

Российские десантники считают маловероятным наступление украинских военных напрямую на Артемовск ввиду более выгодного положения сил РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:05

2023-08-30T06:05

2023-08-30T06:05

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

россия

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 30 авг - РИА Новости. Российские десантники считают маловероятным наступление украинских военных напрямую на Артемовск ввиду более выгодного положения сил РФ, рассказал РИА Новости командир десантного подразделения, выполняющий задачи на данном участке. "Конкретно на нашем направлении вероятность наступление противника очень низка, потому что рельеф местности у нас крайне сложный - болотистый, соответственно, мы находимся на высоте", - сказал десантник. Собеседник агентства отметил, что если просто предположить наступление противника на город, то войска Киева после наступления не смогут закрепиться на позициях. "Мы находимся на окраине Бахмута (Артемовска), в направлении нашего подразделения ведется наблюдение, разведка, выявление и обнаружение целей. Соответственно, наша главная задача - не допустить прорыва противником нашей обороны", - пояснил десантник. По его словам, противник не ведет себя активно, украинские военные постоянно "совершают ошибки", а также практически не ведут эвакуацию раненых. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230829/artemovsk-1893013445.html

артемовск

киев

россия

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артемовск, киев, россия, в мире