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"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма - РИА Новости, 30.08.2023
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12:00 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/anoreksiya-1893114524.html
"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма
"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма - РИА Новости, 30.08.2023
"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма
Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни.
2023-08-30T12:00
2023-08-30T12:00
правда тела
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"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма
Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни.
audio/mpeg
"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма
Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни.
audio/mpeg
Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма

Правда тела
"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни.
Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.
Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.
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iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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