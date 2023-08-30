https://ria.ru/20230830/anoreksiya-1893114524.html

"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма

"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма - РИА Новости, 30.08.2023

"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма

Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни.

2023-08-30T12:00

2023-08-30T12:00

2023-08-30T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни. audio/mpeg

"Правда тела". Анорексия. Как вылечить человека весом 22 килограмма Лечением нервной анорексии занимают реаниматологи, диетологи, эндокринологи, психиатры, психотерапевты и многие другие специалисты. Почему тут важен комплексный подход, какие стадии проходят люди, болеющие нервной анорексией, и как врачи возвращают пациентам мотивацию к жизни. audio/mpeg

Что делать родственникам пациента и какова вероятность возвращения РПП - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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