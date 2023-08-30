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Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2023
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00:08 30.08.2023 (обновлено: 11:32 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html
Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины
Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2023
Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины
Румыния считает, что нужно найти юридически обоснованное решение, чтобы использовать замороженные российские активы на территории ЕС для восстановления Украины, РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:08
2023-08-30T11:32
россия
румыния
украина
владимир путин
евросоюз
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КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Румыния считает, что нужно найти юридически обоснованное решение, чтобы использовать замороженные российские активы на территории ЕС для восстановления Украины, заявила глава румынского Министерства иностранных дел Луминица Одобеску. &quot;Я приветствовала сильный акцент на противодействии уклонению от санкций в одиннадцатом пакете санкций. Румыния поддерживает поиск юридически обоснованного решения по использованию замороженных и обездвиженных российских активов на территории Евросоюза с целью восстановления Украины&quot;, — заявила Одобеску на брифинге.По ее словам, станционный режим против РФ должен действовать по трем направлениям: принятие санкций, их реализация на практике, а также противодействие уклонению от санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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россия, румыния, украина, владимир путин, евросоюз
Россия, Румыния, Украина, Владимир Путин, Евросоюз
Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины

МИД Румынии призвал использовать российские активы для восстановления Украины

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Румыния считает, что нужно найти юридически обоснованное решение, чтобы использовать замороженные российские активы на территории ЕС для восстановления Украины, заявила глава румынского Министерства иностранных дел Луминица Одобеску.
«

"Я приветствовала сильный акцент на противодействии уклонению от санкций в одиннадцатом пакете санкций. Румыния поддерживает поиск юридически обоснованного решения по использованию замороженных и обездвиженных российских активов на территории Евросоюза с целью восстановления Украины", — заявила Одобеску на брифинге.

По ее словам, станционный режим против РФ должен действовать по трем направлениям: принятие санкций, их реализация на практике, а также противодействие уклонению от санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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29 августа, 15:38
 
РоссияРумынияУкраинаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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