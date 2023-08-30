https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html

Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины

Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2023

Румыния призвала направить российские активы в ЕС на восстановление Украины

Румыния считает, что нужно найти юридически обоснованное решение, чтобы использовать замороженные российские активы на территории ЕС для восстановления Украины, РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:08

2023-08-30T00:08

2023-08-30T11:32

россия

румыния

украина

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 30 авг — РИА Новости. Румыния считает, что нужно найти юридически обоснованное решение, чтобы использовать замороженные российские активы на территории ЕС для восстановления Украины, заявила глава румынского Министерства иностранных дел Луминица Одобеску. "Я приветствовала сильный акцент на противодействии уклонению от санкций в одиннадцатом пакете санкций. Румыния поддерживает поиск юридически обоснованного решения по использованию замороженных и обездвиженных российских активов на территории Евросоюза с целью восстановления Украины", — заявила Одобеску на брифинге.По ее словам, станционный режим против РФ должен действовать по трем направлениям: принятие санкций, их реализация на практике, а также противодействие уклонению от санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.

https://ria.ru/20230829/rumyniya-1892924344.html

россия

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, румыния, украина, владимир путин, евросоюз