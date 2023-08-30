https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893054683.html

Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности

Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности - РИА Новости, 30.08.2023

Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности

Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:04

2023-08-30T07:04

2023-08-30T10:57

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

жуковский

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен ына запасные аэродромы, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росавиация. "Сегодня рано утром, 30 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", - сообщили в Росавиации. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 5.00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.В пресс-службе аэропорта Домодедово РИА Новости сообщили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов авиагавань временно ограничила прилет и вылет воздушных судов с 00:35 до 05:00."В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - добавили там.

https://ria.ru/20230830/aeroport-1893043009.html

жуковский

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, новости - туризм