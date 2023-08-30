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Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
07:04 30.08.2023 (обновлено: 10:57 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893054683.html
Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности
Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности - РИА Новости, 30.08.2023
Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности
Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:04
2023-08-30T10:57
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
жуковский
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен ына запасные аэродромы, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росавиация. "Сегодня рано утром, 30 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", - сообщили в Росавиации. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 5.00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.В пресс-службе аэропорта Домодедово РИА Новости сообщили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов авиагавань временно ограничила прилет и вылет воздушных судов с 00:35 до 05:00."В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - добавили там.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Жуковский, Туризм, Новости - Туризм
Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности

"Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" утром ограничивали полеты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен ына запасные аэродромы, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росавиация.
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"Сегодня рано утром, 30 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", - сообщили в Росавиации.
После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 5.00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.
Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РИА Новости сообщили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов авиагавань временно ограничила прилет и вылет воздушных судов с 00:35 до 05:00.
"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - добавили там.
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ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)ЖуковскийНовости - Туризм
 
 
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