Московские аэропорты рано утром ограничивали полеты в целях безопасности
"Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" утром ограничивали полеты
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рано утром в среду для безопасности ограничивались полеты в аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, 11 пассажирских рейсов были перенаправлен ына запасные аэродромы, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росавиация.
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"Сегодня рано утром, 30 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский. Из них 11 пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", - сообщили в Росавиации.
После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 5.00 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.
Отмечается, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно", - добавили в Росавиации.
В пресс-службе аэропорта Домодедово РИА Новости сообщили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов авиагавань временно ограничила прилет и вылет воздушных судов с 00:35 до 05:00.
В пресс-службе аэропорта Домодедово РИА Новости сообщили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов авиагавань временно ограничила прилет и вылет воздушных судов с 00:35 до 05:00.
"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - добавили там.