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Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
01:22 30.08.2023 (обновлено: 11:00 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893040519.html
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет - РИА Новости, 30.08.2023
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:22
2023-08-30T11:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 1.14 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.В "Домодедово" на ближайшие два часа задержано десять рейсов, четыре - отменены.В "Шереметьево" задержаны четыре рейса на прилет.
https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет

"Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают 25 рейсов на вылет и прилет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 1.14 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.
В "Домодедово" на ближайшие два часа задержано десять рейсов, четыре - отменены.
В "Шереметьево" задержаны четыре рейса на прилет.
Табло вылетов в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов
22 августа, 03:57
 
ТуризмДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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