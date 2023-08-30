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Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет - РИА Новости, 30.08.2023
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:22
2023-08-30T01:22
2023-08-30T11:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 1.14 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны 11 рейсов на вылет и прилет, один рейс отменен.В "Домодедово" на ближайшие два часа задержано десять рейсов, четыре - отменены.В "Шереметьево" задержаны четыре рейса на прилет.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Три московских аэропорта задерживают 25 рейсов на вылет и прилет
"Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают 25 рейсов на вылет и прилет