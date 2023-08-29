https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892862088.html

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 29.08.2023

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:00

2023-08-29T12:00

2023-08-29T12:00

в мире

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр в социальной сети Weibo. Согласно информации в аккаунте Центра, подземный толчок был зафиксирован в 16.08 (11.08 мск) в уезде Бачу округа Кашгар. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.

https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892815846.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район