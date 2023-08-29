https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892862088.html
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 29.08.2023
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:00
2023-08-29T12:00
2023-08-29T12:00
в мире
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр в социальной сети Weibo. Согласно информации в аккаунте Центра, подземный толчок был зафиксирован в 16.08 (11.08 мск) в уезде Бачу округа Кашгар. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892815846.html
китай
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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,0