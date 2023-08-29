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В Геленджике задержали виновника возгорания в лесу

В Геленджике задержали виновника возгорания в лесу - РИА Новости, 29.08.2023

В Геленджике задержали виновника возгорания в лесу

Полицейские задержали мужчину, который спровоцировал возгорание лесного массива в Геленджике, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:54

2023-08-29T18:54

2023-08-29T22:24

происшествия

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который спровоцировал возгорание лесного массива в Геленджике, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "Устроившего пожар в Геленджикском районе задержала полиция. <…> В отношении мужчины организовано проведение проверки", — подчеркнули в ведомстве.Предварительно, 40-летний местный житель находился на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района. Мужчина, подготавливая электрокабели к продаже, оголил их. Это вызвало возгорание земляной подстилки. По последним данным МЧС, в Геленджике горит лесной массив на площади пяти гектаров. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 метров в секунду. К тушению пожара привлекли 195 человек и 45 единиц техники.Отмечается, что вертолет Ми-8 уже совершил 27 сбросов, что составляет более 130 тонн воды.

геленджик

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лесной пожар в Геленджике Лесной пожар в Геленджике 2023-08-29T18:54 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, видео