https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892824348.html

Япония хочет обсудить с Китаем вопрос воды с аварийной АЭС

Япония хочет обсудить с Китаем вопрос воды с аварийной АЭС - РИА Новости, 29.08.2023

Япония хочет обсудить с Китаем вопрос воды с аварийной АЭС

Правительство Японии намерено продолжить сотрудничать с Китаем по вопросам, представляющим общий интерес, для построения конструктивных отношений, но хотела бы... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:36

2023-08-29T09:36

2023-08-29T09:36

в мире

китай

япония

пекин

есимаса хаяси

фукусима-1

терсо

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Правительство Японии намерено продолжить сотрудничать с Китаем по вопросам, представляющим общий интерес, для построения конструктивных отношений, но хотела бы провести ряд встреч в ответ на действия Пекина после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. "В ноябре прошлого года в отношениях между Японией и Китаем был налажен положительный импульс, и мы хотели бы поддержать его и просим Китай ответственно подходить к данному вопросу. Что касается реакции КНР в ответ на сброс прошедшей очистку системой ALPS воды, то мы хотели бы провести серию встреч по данному вопросу", - подчеркнул министр. Хаяси также добавил, что Токио намерен "продолжать взаимодействовать с Китаем по вопросам общего интереса для построения конструктивных и стабильных отношений". "Обе страны должны предпринять усилия в данном направлении", - отметил он. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии. Кроме этого, МИД Японии сообщил, что фиксирует после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа многочисленные жалобы на поступающие телефонные звонки, предположительно из Китая, с оскорбительным содержанием. Звонки поступали как абонентам в Японии, так и в японские учреждения в Китае. Также были зафиксированы нападения на японские школы в Китае и дипломатические учреждения. В связи с данными инцидентами китайской стороне было направлено представление. Правительство Японии также призвало Пекин предпринять меры по недопущению повторения и обеспечения безопасности японских граждан и дипломатических миссий.

https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html

https://ria.ru/20230827/vizit-1892492272.html

китай

япония

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, япония, пекин, есимаса хаяси, фукусима-1, терсо