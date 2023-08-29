https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892805911.html

В Японии призвали усилить оборонный потенциал страны

В Японии призвали усилить оборонный потенциал страны - РИА Новости, 29.08.2023

В Японии призвали усилить оборонный потенциал страны

Силы самообороны Японии не могут в настоящее время поддерживать безопасность страны перед лицом региональных и глобальных вызовов со своими нынешними... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:12

2023-08-29T03:12

2023-08-29T03:14

в мире

япония

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы самообороны Японии не могут в настоящее время поддерживать безопасность страны перед лицом региональных и глобальных вызовов со своими нынешними возможностями, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Ёсихидэ Ёсида. "Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями", — заявил Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.По словам военного, по этой причине в середине декабря 2022 года были приняты три ключевых документа по обороне и безопасности Японии, в рамках которых в том числе планируется поэтапно поднять оборонные расходы страны до уровня 2% ВВП. "Во-первых, мы должны кардинально укрепить наш оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия", — приводит издание слова военного. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО. В середине декабря 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" — он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составит примерно 11 триллионов иен (84 миллиарда долларов) в год. Военные расходы в 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (415 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. На финансовый 2023 год, который начался 1 апреля, оборонные расходы заложены в размере 6,8 триллиона иен (около 52 миллиардов долларов). Расходы на оборону в течение пяти лет составят 43 триллиона иен (330 миллиардов долларов), до сих пор эти расходы за пять лет составляли на оборону с 27,5 триллионов иен (211 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония