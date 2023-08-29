https://ria.ru/20230829/yakutiya-1892845691.html
Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск
Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск - РИА Новости, 29.08.2023
Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск
Члены экипажа легендарного танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:22
2023-08-29T11:22
2023-08-29T11:26
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якутск
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ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Члены экипажа легендарного танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.В международном аэропорту "Якутск" их встретили родные, друзья и власти республики. "Сегодня с раннего утра в аэропорту Якутска царила особая атмосфера. Мы встретили славных сыновей Якутии, Героев России Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева!.. Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой. Наши Герои счастливы после долгой разлуки вернуться в родную республику. Добро пожаловать домой! Якутия гордится!" - отметил глава Якутии Айсен Николаев. Военнослужащие приехали в отпуск. Глава республики вручил им в подарок эксклюзивные якутские ножи. Наводчик-оператор танка Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев - уроженец Сунтарского района. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, айсен николаев, владимир путин, telegram, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Якутск, Айсен Николаев, Владимир Путин, Telegram, Безопасность
Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск
Члены экипажа легендарного танка "Алеша" приехали в отпуск в родную Якутию
ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости.
Члены экипажа легендарного танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram
.
В международном аэропорту "Якутск" их встретили родные, друзья и власти республики.
"Сегодня с раннего утра в аэропорту Якутска
царила особая атмосфера. Мы встретили славных сыновей Якутии, Героев России Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева!.. Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой. Наши Герои счастливы после долгой разлуки вернуться в родную республику. Добро пожаловать домой! Якутия гордится!" - отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Военнослужащие приехали в отпуск. Глава республики вручил им в подарок эксклюзивные якутские ножи.
Наводчик-оператор танка Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев - уроженец Сунтарского района.
Ранее президент России Владимир Путин
вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"