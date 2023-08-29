https://ria.ru/20230829/yakutiya-1892845691.html

Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск

Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск - РИА Новости, 29.08.2023

Члены экипажа легендарного танка "Алеша" получили отпуск

Члены экипажа легендарного танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:22

2023-08-29T11:22

2023-08-29T11:26

специальная военная операция на украине

россия

якутск

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Члены экипажа легендарного танка "Алеша", Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.В международном аэропорту "Якутск" их встретили родные, друзья и власти республики. "Сегодня с раннего утра в аэропорту Якутска царила особая атмосфера. Мы встретили славных сыновей Якутии, Героев России Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева!.. Для многих людей они стали настоящим примером отваги, мужества и беспримерной преданности своему Отечеству. И я горд был лично пожать им руки и поздравить с заслуженной наградой. Наши Герои счастливы после долгой разлуки вернуться в родную республику. Добро пожаловать домой! Якутия гордится!" - отметил глава Якутии Айсен Николаев. Военнослужащие приехали в отпуск. Глава республики вручил им в подарок эксклюзивные якутские ножи. Наводчик-оператор танка Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев - уроженец Сунтарского района. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, якутск, айсен николаев, владимир путин, telegram, безопасность