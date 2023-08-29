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Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто - РИА Новости, 29.08.2023
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13:36 29.08.2023 (обновлено: 13:47 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vzyatka-1892891180.html
Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто
Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто - РИА Новости, 29.08.2023
Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто
Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба азербайджанской... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:36
2023-08-29T13:47
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БАКУ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. "Возбуждено уголовное дело в связи с поступившими в ГТК обращениями о незаконных действиях Аслана Байрамова, работавшего на должности эксперта Центрального управления таможенной экспертизы. Следствие выявило, что Байрамов... злоупотребил должностными полномочиями и в обмен на взятку в крупном размере подделал документы на 45 автомобилей старше 10 лет, ввезенных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено дело по четырем уголовным статьям. В июле прошлого года несколько генералов государственного ГТК Азербайджана были задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о замначальника главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашаде Бабаеве, замначальника отдела по дорожным налогам Шукюре Сафарове, начальнике объединения "Азертерминалкомплекс" генерал-майоре Эхтираме Халилове и начальнике главного оперативного и следственного управления ГТК Азербайджана генерал-майоре Масуме Расулове.
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в мире, азербайджан, грузия
В мире, Азербайджан, Грузия
Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто

Азербайджанский таможенник, подделывавший документы на авто, арестован за взятку

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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БАКУ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры.
"Возбуждено уголовное дело в связи с поступившими в ГТК обращениями о незаконных действиях Аслана Байрамова, работавшего на должности эксперта Центрального управления таможенной экспертизы. Следствие выявило, что Байрамов... злоупотребил должностными полномочиями и в обмен на взятку в крупном размере подделал документы на 45 автомобилей старше 10 лет, ввезенных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено дело по четырем уголовным статьям.
В июле прошлого года несколько генералов государственного ГТК Азербайджана были задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о замначальника главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашаде Бабаеве, замначальника отдела по дорожным налогам Шукюре Сафарове, начальнике объединения "Азертерминалкомплекс" генерал-майоре Эхтираме Халилове и начальнике главного оперативного и следственного управления ГТК Азербайджана генерал-майоре Масуме Расулове.
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