https://ria.ru/20230829/vzyatka-1892891180.html

Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто

Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто - РИА Новости, 29.08.2023

Таможенник в Азербайджане подделал документы на 45 авто

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба азербайджанской... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:36

2023-08-29T13:36

2023-08-29T13:47

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БАКУ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры. "Возбуждено уголовное дело в связи с поступившими в ГТК обращениями о незаконных действиях Аслана Байрамова, работавшего на должности эксперта Центрального управления таможенной экспертизы. Следствие выявило, что Байрамов... злоупотребил должностными полномочиями и в обмен на взятку в крупном размере подделал документы на 45 автомобилей старше 10 лет, ввезенных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено дело по четырем уголовным статьям. В июле прошлого года несколько генералов государственного ГТК Азербайджана были задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о замначальника главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашаде Бабаеве, замначальника отдела по дорожным налогам Шукюре Сафарове, начальнике объединения "Азертерминалкомплекс" генерал-майоре Эхтираме Халилове и начальнике главного оперативного и следственного управления ГТК Азербайджана генерал-майоре Масуме Расулове.

https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, грузия