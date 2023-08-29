Москва выплатила первый купонный доход по зеленым облигациям для населения
Москва выплатила первый купонный доход по зеленым облигациям для населения
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выплачен первый ежеквартальный купонный доход по зеленым облигациям городского займа Москвы, сумма выплаты инвесторам составила 25,9 миллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объем размещения городских зеленых облигаций для населения составил 2 миллиарда рублей, размещение началось 30 мая на платформе "Финуслуги" Мосбиржи, бумаги были полностью раскуплены за 5 недель.
По словам Ефимова, владельцы этих ценных бумаг защищены от рыночных рисков, поскольку облигации не участвуют в биржевых торгах. АКРА присвоило зеленому облигационному займу Москвы наивысший кредитный рейтинг ААА(RU). Ставка купонного дохода по облигациям - 8,5% годовых. Срок обращения – два года. Срок следующей квартальной выплаты - 28 ноября 2023 года.
Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, приобретая облигации, москвичи становятся соинвесторами экологически значимых проектов. Привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов.
"Зеленые облигации Москвы для населения входят в число первоклассных ценных бумаг. На протяжении более чем 25 лет Москва выпускает облигации и всегда полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства", – подчеркнул Ефимов.