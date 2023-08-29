"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВСУ потеряли большинство ударных бригад в ходе наступления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В результате провального контрнаступления у ВСУ осталось лишь несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО, и их уже бросают в бой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
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"На этом все и закончится. Поймите, 82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, — это последние обученные силы, которыми располагает Украина. Других резервов у них нет. Когда эти резервы погибнут, а они гибнут сейчас в огромных количествах, ничего не останется", — указал эксперт.
По его словам, ВСУ потеряли большую часть ударных сил, но не смогли прорвать даже первую линию российской обороны.
"Украинская оборона скоро развалится", — подытожил Риттер.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.