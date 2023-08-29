https://ria.ru/20230829/vsu-1892893770.html

"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ

"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ

В результате провального контрнаступления у ВСУ осталось лишь несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО, и их уже бросают в бой, заявил бывший... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:52

2023-08-29T13:52

2023-08-29T16:43

в мире

украина

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В результате провального контрнаступления у ВСУ осталось лишь несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО, и их уже бросают в бой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале."На этом все и закончится. Поймите, 82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, — это последние обученные силы, которыми располагает Украина. Других резервов у них нет. Когда эти резервы погибнут, а они гибнут сейчас в огромных количествах, ничего не останется", — указал эксперт.По его словам, ВСУ потеряли большую часть ударных сил, но не смогли прорвать даже первую линию российской обороны."Украинская оборона скоро развалится", — подытожил Риттер.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся продвижении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230829/podstava-1892823532.html

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в мире, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато