https://ria.ru/20230829/videosvyaz-1892861785.html
VK добавила в сервис видеосвязи расшифровку текстом во время разговора
VK добавила в сервис видеосвязи расшифровку текстом во время разговора - РИА Новости, 29.08.2023
VK добавила в сервис видеосвязи расшифровку текстом во время разговора
VK добавила в свой сервис видеоконференций "VK Звонки" функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, рассказали в пресс-службе компании. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T11:59
2023-08-29T11:59
2023-08-29T12:00
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. VK добавила в свой сервис видеоконференций "VK Звонки" функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, рассказали в пресс-службе компании. "Платформа для видеовстреч "VK Звонки" представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания. Пользователи также смогут запустить автосубтитры - они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи", - следует из сообщения пресс-службы. Отмечается, что текстовую расшифровку может включить любой пользователь группового звонка, а участники встречи получат уведомление о ее начале. В файле расшифровки автоматически расставляются тайм-коды и имена говорящих. Также пользователи смогут включать автоматические субтитры - они будут демонстрироваться во время речи каждого спикера в реальном времени, при этом субтитры будут показываться только у тех участников, которые самостоятельно их включили. Новые функции также доступны в сессионных залах и в звонках от имени сообщества. "Новые возможности будут особенно полезны тем, кто использует "VK Звонки" для делового общения - когда нужно быстро расшифровать интервью, отправить ключевые тезисы после встречи или рассказать об итогах звонка коллегам, которые не смогли присутствовать. Субтитры выручат в ситуации, когда важно соблюдать тишину: например, в общественном месте, если под рукой нет наушников. Кроме того, это шаг к формированию доступной цифровой среды для слабослышащих пользователей: они смогут участвовать во встречах без ограничений", - добавили в компании. По словам компании, автоматический перевод аудио в текст работает с речью на русском, но в дальнейшем команда добавит и другие языки. "ВКонтакте" планирует запустить новые функции в звонках один на один и возможность администратора настраивать, кто из участников встречи может включать расшифровку.
https://ria.ru/20230821/vkontakte-1891240038.html
https://ria.ru/20230824/ii-1891949353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вконтакте
VK добавила в сервис видеосвязи расшифровку текстом во время разговора
В сервис "VK Звонки" добавили расшифровку текстом во время разговора
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. VK добавила в свой сервис видеоконференций "VK Звонки" функцию текстовой расшифровки речи прямо во время разговора, рассказали в пресс-службе компании.
"Платформа для видеовстреч "VK Звонки" представила новые возможности на основе машинного обучения и нейросетей. Функция расшифровки автоматически переводит звуковую дорожку встречи в текст, который можно найти в чате звонка после его окончания. Пользователи также смогут запустить автосубтитры - они будут дублировать речь участников звонка в ходе встречи", - следует из сообщения пресс-службы.
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск
Отмечается, что текстовую расшифровку может включить любой пользователь группового звонка, а участники встречи получат уведомление о ее начале. В файле расшифровки автоматически расставляются тайм-коды и имена говорящих. Также пользователи смогут включать автоматические субтитры - они будут демонстрироваться во время речи каждого спикера в реальном времени, при этом субтитры будут показываться только у тех участников, которые самостоятельно их включили. Новые функции также доступны в сессионных залах и в звонках от имени сообщества.
"Новые возможности будут особенно полезны тем, кто использует "VK Звонки" для делового общения - когда нужно быстро расшифровать интервью, отправить ключевые тезисы после встречи или рассказать об итогах звонка коллегам, которые не смогли присутствовать. Субтитры выручат в ситуации, когда важно соблюдать тишину: например, в общественном месте, если под рукой нет наушников. Кроме того, это шаг к формированию доступной цифровой среды для слабослышащих пользователей: они смогут участвовать во встречах без ограничений", - добавили в компании.
По словам компании, автоматический перевод аудио в текст работает с речью на русском, но в дальнейшем команда добавит и другие языки. "ВКонтакте"
планирует запустить новые функции в звонках один на один и возможность администратора настраивать, кто из участников встречи может включать расшифровку.
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