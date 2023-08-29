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В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
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17:21 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html
В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8
В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:21
2023-08-29T17:21
происшествия
челябинская область
алексей текслер
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.ЧП произошло рядом с поселком Прудный во время планового полета. Вертолет упал в лесу и загорелся. Пожар был потушен, жители поселка и жилые постройки не пострадали. В экстренных службах назвали предварительной причиной авиакатастрофы отказ техники.В правительстве Челябинской области также подтвердили падение вертолета. Как уточнил глава региона Алексей Текслер, разбившийся Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Тела трех членов экипажа нашли на месте крушения. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.
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происшествия, челябинская область, алексей текслер, ми-8 амтш
Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер, Ми-8 АМТШ
В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8

Власти Челябинской области подтвердили крушение вертолета Ми-8

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
ЧП произошло рядом с поселком Прудный во время планового полета. Вертолет упал в лесу и загорелся. Пожар был потушен, жители поселка и жилые постройки не пострадали. В экстренных службах назвали предварительной причиной авиакатастрофы отказ техники.
В правительстве Челябинской области также подтвердили падение вертолета. Как уточнил глава региона Алексей Текслер, разбившийся Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Тела трех членов экипажа нашли на месте крушения. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Губернатор рассказал о крушении в Челябинской области вертолета Ми-8
Вчера, 14:49
 
ПроисшествияЧелябинская областьАлексей ТекслерМи-8 АМТШ
 
 
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