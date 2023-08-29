https://ria.ru/20230829/vertolet-1892974509.html

В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8

В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023

В Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:21

2023-08-29T17:21

2023-08-29T17:21

происшествия

челябинская область

алексей текслер

ми-8 амтш

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.ЧП произошло рядом с поселком Прудный во время планового полета. Вертолет упал в лесу и загорелся. Пожар был потушен, жители поселка и жилые постройки не пострадали. В экстренных службах назвали предварительной причиной авиакатастрофы отказ техники.В правительстве Челябинской области также подтвердили падение вертолета. Как уточнил глава региона Алексей Текслер, разбившийся Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ. Тела трех членов экипажа нашли на месте крушения. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20230829/krushenie-1892908596.html

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2023

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происшествия, челябинская область, алексей текслер, ми-8 амтш