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Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте - РИА Новости, 29.08.2023
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13:42 29.08.2023 (обновлено: 18:59 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/uvolnenie-1892891989.html
Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте
Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте - РИА Новости, 29.08.2023
Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте
Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, сказано в определении судебной коллегии по... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:42
2023-08-29T18:59
россия
общество
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода "Красный Октябрь", специализирующегося на производстве силовых агрегатов для вертолетов. Сотрудник, отвечающий за соблюдение режима, составил акт о его нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сам слесарь не смог написать объяснительную, лишь написав на самом акте: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!"Начальник отправил его на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт, а сам слесарь отказался платить за процедуру 1600 рублей. Его уволили, но работник пошел в суд. По его мнению, никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, а запись в акте он сделал под давлением. Он требовал не только восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, но и компенсацию морального вреда, "ввиду того, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу". Суды трех инстанций пошли ему навстречу и восстановили на работе, признав, что нет доказательств для увольнения по статье. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать свою правоту. "Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами", — указал суд. Суд также напомнил, что нельзя появляться пьяным не только на своем рабочем месте, но и вообще на территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию. В итоге суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20210303/pyanstvo-1599746855.html
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россия, общество
Россия, Общество
Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, выпившего на рабочем месте

Верховный суд России разрешил увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника

CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk / Граненый стакан
Граненый стакан - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
CC BY 2.0 / Nikita Kravchuk /
Граненый стакан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховный суд разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода "Красный Октябрь", специализирующегося на производстве силовых агрегатов для вертолетов. Сотрудник, отвечающий за соблюдение режима, составил акт о его нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сам слесарь не смог написать объяснительную, лишь написав на самом акте: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!"
Начальник отправил его на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт, а сам слесарь отказался платить за процедуру 1600 рублей. Его уволили, но работник пошел в суд.
По его мнению, никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, а запись в акте он сделал под давлением. Он требовал не только восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденные прогулы, но и компенсацию морального вреда, "ввиду того, что сложившаяся ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу".
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Суды трех инстанций пошли ему навстречу и восстановили на работе, признав, что нет доказательств для увольнения по статье. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать свою правоту.
"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами", — указал суд.
Суд также напомнил, что нельзя появляться пьяным не только на своем рабочем месте, но и вообще на территории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию.
В итоге суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.
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