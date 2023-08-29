Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС
Кулеба: Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Париже.
"Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, реализацию которых требовали от нее для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги. Кулеба также сообщил что в Париже обсудил вопросы вступления Украины в НАТО.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.