https://ria.ru/20230829/ukraina-1892988669.html

Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС

Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 29.08.2023

Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС

Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:11

2023-08-29T18:11

2023-08-29T18:11

украина

париж

россия

дмитрий кулеба

владимир зеленский

катрин колонна

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца текущего года, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Париже. "Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство", - сказал Кулеба. Он подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, реализацию которых требовали от нее для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги. Кулеба также сообщил что в Париже обсудил вопросы вступления Украины в НАТО. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892877154.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

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украина, париж, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, катрин колонна, еврокомиссия, нато, евросоюз